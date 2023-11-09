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Россияне в три раза нарастили покупку валюты

Граждане РФ в октябре почти в три раза нарастили покупку валюты на бирже и через банки. Об этом свидетельствуют данные Банка России.

Россияне в три раза нарастили покупку валюты
© РИА Новости

«Физические лица на фоне укрепления рубля нарастили покупки иностранной валюты (до 120,9 миллиардов рублей в рублевом эквиваленте с 40,7 миллиардов рублей в сентябре)», — говорится в обзоре рисков финрынков ЦБ.

В регуляторе отметили, что такая динамика валютных операций говорит о продолжающейся тенденции контрциклического поведения граждан. Главным образом россияне покупали в октябре евро и доллары.

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