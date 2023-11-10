Пользователей площадок объявлений предупредили о мошенничестве
В ВТБ обратили внимание на новую схему мошенничества на площадках объявлений — людям звонят через знакомые им приложения и выманивают у них информацию, а затем и деньги. Об этом сообщает РИА Новости.
В банке отметили, что площадки объявлений скрыли номера пользователей в целях безопасности и предоставили им возможность звонить через приложение.
«Собеседник, получая входящий вызов из знакомого приложения, считает, что к нему обращаются в связи с его объявлением и не подозревает обман», — объяснили в ВТБ.
Диалоги с пользователями мошенники выстраивают по стандартным сценариям. Сначала они пытаются убедить человека, что деньгам на его счете что-то угрожает, а затем обещают их «спасти».
Позвонивший через приложение мошенник под разными предлогами просит автора объявления назвать номер его банковской карты, вводит ее данные на странице доступа к онлайн-банку и запрашивает восстановление пароля. Владельцу карты после этого приходит смс-код, который мошенник также пытается выведать. Затем мошенник заходит в личный кабинет человека и оценивает его финансовое положение.
Через несколько дней после этого с человеком связывается «сотрудник службы безопасности банка» или «силовых ведомства» и сообщает ему о подозрительных операциях по его счетам. Он уточняет, не было ли в последнее время подозрительных звонков, связанных с банковскими картами, - в этот момент жертва вспоминает свой разговор через приложение.
«Мошенник предлагает «спасти» средства с помощью «безопасного» счета или специального, нового приложения-«защитника». Продавец верит и помогает перевести средства», — предупредили в ВТБ.
Ранее в «Лаборатории Касперского» рассказали, что мошенники начали рассылать русскоязычным пользователям электронные письма «от госорганов», содержащие вирусы.
Получателям таких писем предлагалось обезопасить свои устройства от угроз с помощью специального обновления. Если его скачать, на компьютер попадет троянец-шифровальщик. Он шифрует все данные на устройстве, а за возвращение доступа к ним преступники потребуют заплатить около 1,2 миллиона рублей.