В Дагестане отреагировали на сообщения о наличии у Сулейманова иностранных акций

Минстрой Дагестана опроверг слухи в социальных сетях о наличии у министра строительства, архитектуры и ЖКХ региона Артура Сулейманова иностранных акций. Приобретенные им ранее акции были заблокированы из-за санкции, а затем им отчуждены, сообщается в Telegram-канале министерства.

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"Констатируем, что некоторыми ресурсами информация, текстово сопровождающая фото письма, была представлена некорректно. В этой связи сообщаем, что сумма доходов министра в 2021 году в сведениях о доходах была отражена полностью. Упомянутые активы иностранных компаний были открыты А. А.Сулеймановым до 2021 года и до вступления на государственную гражданскую службу Республики Дагестан", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что эти акции были заморожены, при этом с февраля 2022 года в связи с введением санкций была заблокирована возможность их отчуждения.

"Как только владельцу была предоставлена соответствующая техническая возможность, акции незамедлительно были отчуждены. На сегодняшний день А. А. Сулейманов не является владельцем акций никаких иностранных компаний", - добавили в пресс-службе.