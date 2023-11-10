Центральный банк ожидает рост ставок по депозитам
Согласно материалам Центрального Банка России (ЦБ), в ближайшие месяцы регулятор ожидает увеличение ставок по депозитам. Об этом сообщает ПРАЙМ.
«Принятое Банком России на заседании 27 октября решение о повышении ключевой ставки до 15% годовых и последовавший за этим сдвиг вверх кривой ОФЗ будут способствовать сохранению повышательной динамики депозитных ставок в ближайшие месяцы», — сказано в материалах ЦБ.
При этом в ЦБ считают, что рост ставок может произойти как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, так как ужесточение денежно-кредитной политики в октябре было существеннее, чем первоначально ожидали участники рынка. В банке пояснили, что в связи с этой ситуацией ЦБ считает необходимым установление долгого периода поддержания подобных условий из-за сохранения проинфляционных рисков.
В ЦБ также отметили, что депозитные ставки в сентябре превысили августовский уровень на 0,8 процентного пункта для сегмента до одного года, а также на 1,1 процентного пункта для сегментов свыше года.
«При этом наиболее заметное повышение ставок отмечалось по вкладам на сроки свыше трех лет, в отличие от предыдущего месяца, когда росли в основном короткие ставки», — добавили в регуляторе.
Помимо этого, Центральный банк сообщил, что заинтересованность российских банков в привлечении устойчивого долгосрочного фондирования также может говорить о стремлении финансовых организаций избежать сокращения срочности банковских депозитных портфелей в условиях опережающего роста ставок по краткосрочным вкладам.
Ранее ЦБ спрогнозировал сохранение антироссийских санкций до 2027 года.