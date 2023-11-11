Специалист посоветовал россиянам отказаться от одного из типов вложений

Валюта — привычный инструмент для вложений с целью увеличения прибыли или перестраховки от инфляции, однако сейчас от него стоит отказаться, полагает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Не вкладываться в валюту он посоветовал россиянам в беседе с «Лентой.ру».

По данным Центробанка, в октябре жители России нарастили покупку иностранной валюты втрое — до 120,9 миллиарда рублей. В сентябре этот показатель равнялся 40,7 миллиарда рублей.

По словам эксперта, сейчас валюту можно покупать, только если она действительно для чего-то нужна. Например, для поездок за границу.

«В течение, как минимум, 3-4 месяцев рассматривать валюту не стоит, при чем независимо от того, какая валюта. Я не вижу перспектив для заметного укрепления рубля, но и для серьезного обесценивания рубля сейчас условий, на мой взгляд, нет. Значит, если хочется выиграть что-то или защититься от инфляции, надо искать иные инструменты», — поделился мнением экономист.

В качестве наиболее доступного альтернативного финансового инструмента он назвал вклады в банке, отметив, что сейчас по ним достаточно высокие процентные ставки.

«Тем более [глава Центробанка Эльвира] Набиуллина дала понять, что она не собирается эту ставку снижать. Значит, ставки по вкладам и депозитам будут находиться на высоком уровне», — добавил Беляев.