Эксперты выяснили, на что россияне тратят зарплату

Большую часть зарплаты россияне тратят на еду и оплату жилья. К такому выводу пришли аналитики службы исследований hh.ru.

В ходе соответствующего опроса (имеется в распоряжении "Российской газеты"), 47% опрошенных россиян сообщили, что их самая большая статья расходов за месяц - это покупка еды. Чаще всего такие респонденты проживают в Хабаровском крае (57% опрошенных из этого региона назвали еду среди ключевых трат), а также в Ярославской и Новосибирской областях (по 54%). Меньше всего таких респондентов - в Удмуртской Республике (всего 22%). В разрезе профессий большую часть зарплаты на еду чаще всего расходуют представители сферы "Маркетинг, реклама, PR" (56%), а реже всего - из сферы "Розничная торговля" (30%).

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34% россиян среди самых больших трат назвали аренду жилья и/или ипотеку. Такие расходы наиболее свойственны жителям Ханты-Мансийского АО (44%) и медицинским работникам (55%). И наоборот: реже всего на это тратятся жители Саратовской области (лишь 20% назвали арендную плату среди основных расходов) и работники транспортно-логистической сферы, а также сотрудники безопасности (по 25%).

Еще 30% рассказали, что тратят существенную часть зарплаты на коммунальные расходы, 33% - на выплату кредитов (не ипотечных), 15% - на детей, 11% - на транспорт и/или автомобиль, 8% - на лечение и лекарства, 7% - на досуг и отдых, 6% - на одежду и обувь. Реже всего в число наиболее крупных статей расходов входят образование (5%), уход за собой (4%), а также связь, телевидение и интернет (1%).

Отметим, что наибольшими тратами на лечение и лекарства отличаются респонденты из сферы "Наука, образование" (14%), на досуг и отдых больше других тратятся представители сферы "Стратегия, инвестиции, консалтинг" (13%), а на обучение - "Искусство, развлечения, массмедиа" (13%). О больших расходах на транспорт и автомобиль чаще прочих сообщали работники сферы "Транспорт, логистика, перевозки" (16%).

Расходы на аренду жилья или ипотеку преобладают среди молодых соискателей: этот пункт назвали ключевым 45% респондентов в возрасте от 18 до 24 лет и 44% респондента 25-34 лет. При этом коммунальные расходы чаще всего являются самой большой тратой у более старшего поколения: так ответили 42% работников в возрасте 45-54 лет и 51% тех, кто старше 55 лет.

"В 2022 году, как известно, произошел довольно серьезный спад потребительской активности, связанный с экономическими трудностями. Однако к нынешнему моменту оживление экономики практически перекрыло потери, понесенные домохозяйствами из-за западных санкций", - считает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

Он уточняет, что к началу октября (больше, чем в 2 раза, на 131%) выросли по сравнению с прошлым годом затраты на гостиницы в России. Иными словами, россияне не пожалели этим летом денег на отдых.

Без малого наполовину, на 48%, выросли расходы на развлечения, на 46% увеличились расходы на парковки и гаражи, затраты на автомобили, купленные у автодилеров, а также повысился спрос на запчасти на 40%. Траты на ювелирные изделия стали выше на 31%. Меньше всего выросли расходы на продовольствие (9,6%), авиабилеты (6,6%), а также на лекарства и медицинские товары (6,5%).

В то же время, как свидетельствуют данные доклада ЦБ о денежно-кредитной политике, расходы населения на потребление будет снижаться. Если по итогам 2023 г. темп прироста потребления домохозяйств может сложиться в диапазоне 5,5-6,5%, то далее планируется спад: по прогнозу, в 2024 г. с учетом более высоких ставок в экономике будут преобладать сберегательные настроения.