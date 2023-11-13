Эксперт напомнила о новом способе накопить на пенсию

С 1 января 2024 года будет запущена программа формирования долгосрочных накоплений, которая направлена на увеличение пенсии. Об этом сообщила ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева в интервью агентству «Прайм».

По ее словам, желающие принять участие в программе должны заключить договор с негосударственным пенсионным фондом. Первый год участник сам оплачивает взносы, а государство присоединяется ко второму году. Софинансирование продолжается три года.

Государство берет на себя обязательство софинансировать взносы граждан, если сумма составляет не менее 2 тысяч рублей, однако объемы зависят от дохода участника программы. Максимальная сумма, которую государство добавит, составляет 36 тысяч рублей в год.

Пенсионные выплаты будут доступны мужчинам с 60 лет и женщинам с 55 лет. Эти выплаты могут быть срочными (на срок не менее 10 лет) или пожизненными.

В случае особых жизненных ситуаций, таких как оплата дорогостоящего лечения или потеря кормильца участника, граждане смогут использовать средства сбережений досрочно без расторжения договора.