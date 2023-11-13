Опрос показал, сколько россиян интересуется курсом доллара

Всего 26 процентов россиян, принявших участие в опросе Superjob, интересуются информацией о курсе доллара к рублю. Об этом сообщает ТАСС.

Также опрос показал, что курсом евро интересуются 24 процента россиян. В августе за новостями с валютной биржи следили трое из десяти опрошенных.

Из опроса следует, что новости о курсах валют более интересны мужчинам. Кроме того, биржевые новости чаще интересуют россиян до 35 лет и людей с зарплатой от 80 тысяч рублей.

Участники опроса спрогнозировали, что курс доллара в первый рабочий день 2024 года — 9 января — составит 103,46 рубля, а евро — 112,75 рубля.

Опрос проводился с 3 по 10 ноября. В нем приняли участие 1 600 экономически активных россиян из разных регионов.