Получить субсидию на проведение газа стало проще

Правительство РФ упростило процедуру получения гражданами субсидии на проведение газа по частному участку и его подключению к дому. О принятии соответствующего постановления сообщается 13 ноября на сайте кабмина.

Согласно действующим нормам, с февраля 2023 года льготные категории граждан имеют возможность получить субсидию на проведение газа по участку или его подключению к дому, сумма которой составляет не менее 100 тысяч рублей.

При этом в настоящее время льготники могут первоначально оплатить при помощи субсидии не более 50% стоимости таких работ. При этом второй платеж будет включать собственные средства человек и оставшуюся часть субсидии, для получения которой необходимо повторно обращаться в региональные органы власти.

«Теперь по договоренности гражданина и газораспределительной компании процентное соотношение оплаты работ может быть изменено, и сумма первого платежа может включать в себя весь объем предоставленной субсидии», — говорится в сообщении.