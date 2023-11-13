Центральный банк предложил принять новые правила по вкладам и кредитам

«Банк России предлагает установить правила взаимодействия финансовых организаций с потребителями при онлайн-продажах вкладов и кредитов (займов). Финансовые организации должны полностью и в очевидной форме раскрывать информацию как об основном финансовом продукте, так и о дополнительных услугах, информировать клиентов о рисках», — сказано в сообщении регулятора.