Центральный банк предложил принять новые правила по вкладам и кредитам
Центральный банк России (ЦБ) предложил принять новые правила взаимодействия между банками и клиентами в рамках онлайн-продажах вкладов и кредитов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ЦБ.
В ЦБ считают, что различная информация в рамках подобных онлайн-продаж должна раскрываться полностью «и в очевидной форме».
«Банк России предлагает установить правила взаимодействия финансовых организаций с потребителями при онлайн-продажах вкладов и кредитов (займов). Финансовые организации должны полностью и в очевидной форме раскрывать информацию как об основном финансовом продукте, так и о дополнительных услугах, информировать клиентов о рисках», — сказано в сообщении регулятора.
Ранее в Центральном банке рассказали о возможном росте ставок по депозитам в ближайшие месяцы.