Москвичам напомнили о сроках уплаты имущественных налогов
Жителям столицы напомнили о порядке исчисления и сроках уплаты физическими лицами имущественных налогов в 2023 году, а также исполнения налогового уведомления.
— Налоговое уведомление — это документ, который налоговые органы направляют налогоплательщикам — физическим лицам. В этом году оно содержит информацию о налогах за 2022 год: транспортном, земельном, на имущество физических лиц, НДФЛ (в отношении доходов, по которым он не был удержан), — сообщили в пресс-службе Федеральной налоговой службы России.
Уведомление направляется не позднее 30 дней до наступления срока уплаты налогов. Лицам, не имеющим доступа к онлайн-сервисам, налоговое уведомление отправляется по почте заказным письмом, передает официальный сайт ведомства.
В правительстве России доработали законопроект о внесении поправок в Налоговый кодекс. Предлагаемые меры должны закрыть ряд лазеек, которые помогают недобросовестным лицам уйти от уплаты налогов.
Также кабмин РФ внес в Госдуму поправки к Налоговому кодексу об индексации на 20 процентов государственной пошлины за выдачу загранпаспорта нового образца начиная с 1 января 2024 года.