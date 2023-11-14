Расходы семей выросли впервые после введения санкций

В России увеличились траты семей, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование FinExpertiza.

Это произошло впервые после введения санкций Запада в 2022 году в отношении Москвы. Во II квартале текущего года с учетом инфляции они выросли на 7% и теперь составляют 24 тыс. 900 руб. на человека. Больше всего расходы увеличились для жителей Белгородской (+67,5% до 37,7 тыс. рублей) и Магаданской областей (+55,8%, до 63 тыс.), а также Ямало-Ненецкого автономного округа (+32,4% до 50 тыс.). Это в среднем по стране, однако где-то они составили 63 тыс., как в Магаданской области, а в отдельных регионах просели — например, в Липецкой (до 20,7 тыс. руб.).

По словам экспертов, это связано с повышением активности на ипотечном рынке и с увеличением зарплат. Повлияла и реализация отложенного спроса, а также отказ от сберегательной модели поведения. Кроме того, влияние оказало кредитование в связи с низкими процентными ставками в первой половине 2023 года.

Специалисты отмечают, что рост расходов не должен идти быстрее увеличения доходов граждан, в противном случае это приведет к разгону инфляции.