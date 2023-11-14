Российским почтальонам могут увеличить пенсии

Расчет пенсий сельских почтальонов необходимо изменить. При назначении пенсии им должен засчитываться так называемый сельский стаж - период работы в сельской местности. Сейчас такого нет.

Исправить правовой пробел предлагают в Госдуме. Сегодня будет внесён соответствующий законопроект, подготовленный депутатами парламентской фракции ЛДПР. "Российская газета" ознакомилась с текстом законодательной инициативы.

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Депутаты напоминают, что в настоящее время пенсионное законодательство предусматривает установление повышение уровня пенсионного обеспечения жителей села, имеющих длительный стаж работы в сельском хозяйстве.

Данная мера была введена в целях компенсации тяжелых условий труда сельскохозяйственных работников, условий проживания в сельской местности, связанных с отсутствием социально-бытовой инфраструктуры, а также невысокого уровня заработной платы в сельском хозяйстве, и соответственно, маленького размера пенсии.

"Следует отметить, что в подобных условиях находятся не только сельскохозяйственные работники, но и сельские почтальоны, которые вынуждены выполнять свои обязанности по доставке корреспонденции и доставке пенсий, пособий и иных выплат, несмотря на плохие погодные условия, отсутствие автомобильного транспорта, независимо от отдаленности населенного пункта, состояния дорог и др.

Вместе с тем, в большинстве своем уровень заработной платы у сельских почтальонов невысок, что не позволяет им получать приемлемый уровень пенсионного обеспечения", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Поэтому предлагается предоставить право на повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии и почтальонам организаций федеральной почтовой связи, обслуживающих население сельской местности, на тех же условиях, которые предусмотрены для лиц, проработавших длительное время в сельском хозяйстве.

Как уточнил в беседе с "РГ" глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, законопроект стал следствием многочисленных обращений сельских почтовых работников из разных регионов страны. "Они трудятся в сельской местности, выполняют социальную миссию - не только разносят пенсии и пособия , но и продукты, и лекарства, информируют население о различных изменениях в законах, но не могут рассчитывать на сельский стаж", - отметил депутат. Он подчеркнул, что данная категория работников нуждается в дополнительной защите. Поэтому и подготовлены изменения в закон о страховых пенсиях.

Сегодня надбавки к пенсии за работу в сельской местности положены в основном работникам, которые заняты непосредственно на сельхозработах.