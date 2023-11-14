Россиян предупредили о прикрывающихся ЦБ мошенниках

Центробанк выявил новую мошенническую схему: злоумышленники создают аккаунты в популярных мессенджерах, маскируясь под руководителей региональных управлений ЦБ. Об этом сообщает РИА Новости.

С помощью этой схемы мошенники в основном атакуют руководителей компаний. В фальшивые аккаунты добавляют реальные данные руководителей ЦБ (фотографию и ФИО можно найти в интернете). Затем злоумышленники отправляют сообщения руководителям компаний/госорганов или их замам.

В своих сообщениях мошенники просят, к примеру, помочь «в задержании аферистов» и предупреждают о скором звонке «уполномоченного сотрудника из министерства». Они советуют жертве следовать инструкциям человека, который им позвонит, а о разговорах никому не сообщать.

После этого жертве звонит «сотрудник министерства», который под разными предлогами пытается получить доступ к банковским данным или убеждает перевести деньги на «безопасный» счет, на самом деле находящийся под контролем мошенников.

В Банке России подчеркнули, что представители регулятора не пишут людям в мессенджерах или соцсетях для решения служебных вопросов.

В ЦБ допустили, что такую же схему мошенники могут использовать для обмана обычных граждан — к примеру, регистрируя поддельные аккаунты их друзей.

Ранее в ЦБ предупредили, что в сезон распродаж мошенники создают сайты-двойники известных брендов, рассылают рекламу «тайных распродаж» с опасными ссылками и предлагают «забронировать товар» с большой скидкой.