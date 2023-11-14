Россияне рассказали о своих финансовых планах на 2024 год

Большинство россиян (69%) планируют экономить в 2024 году. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на результаты опроса онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman.

Его участниками стали 3 тыс. человек в возрасте от 18 лет и старше, проживающих в РФ.

У граждан поинтересовались, какие у них планы относительно экономии в 2024 году. Чуть менее четверти респондентов (24%) затруднились с ответом. Еще 5% опрошенных отметили, что вряд ли начнут экономить. Точно не будут это делать 2% участников опроса.

Также россиян спросили, какие у них планы относительно создания финансовых накоплений в 2024 году. Исследование показало, что 30% опрошенных точно будут копить. Склоняются к такому варианту 43% россиян. Затруднились с ответом 23% граждан. Также отмечается, что 4% не планируют копить.