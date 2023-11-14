Юрист рассказал, как мошенники обманывают с помощью распродаж

Распродажи и различные акции в интернет-торговле часто используются мошенниками, которые обманывают покупателей. К примеру, часто магазины продают неликвид – товары, которые до этого годами лежали на складах, а также подделки. Для этого они создают фейковые сайты с якобы фирменным товаром, рассказал руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

«Одно дело, когда продавец заранее предупреждает покупателя обо всех нюансах покупки и совсем другое, когда под видом качественного товара покупателю предлагают откровенный неликвид», — пояснил юрист в беседе с телеканалом «360».

На распродажах мошенники часто пытаются сбыть неликвид, контрафакт и фальсификат. Часто для этого они создают специальный сайт с аналогичным фирменному названием, но добавляют к нему «discount» или «sale». Затем объявляется распродажа якобы «фирменных» товаров. На моменте, когда покупатель распознает подделку, вернуть его уже некуда, так как сайт закрывается.

Также чаще фальсификатом являются товары, ссылки на которые магазины присылают пользователям на почту или на личный номер.

Больше всего, по словам юриста, рискуют покупатели смартфонов, бытовой техники, а также одежды, обуви и кожаных изделий. Перед покупкой лучше тщательно проверять продавца, посоветовал он.

Также юрист напомнил об известной схеме онлайн-магазинов, когда под видом «черной пятницы» продавцы делают фейковую скидку: накручивают ее перед самой распродажей в несколько раз, а затем якобы снижают.