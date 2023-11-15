АТОР: стоимость новогодней путевки на Шри-Ланку начинается от 220 тысяч рублей

На новогодние каникулы прогнозируется высокий спрос на Шри-Ланку на новогодние каникулы, сообщает АТОР. По данным специалистов, после того, как власти республики анонсировали отмену сбора за визы, спрос на поездки в эту страну сразу удвоился. При этом по факту виза до сих пор остается платной, но возможность сэкономить $60 за визу по прибытию или $50 за электронное разрешение на въезд на каждого туриста является существенным аргументом в пользу поездки на Шри-Ланку. Туроператоры сообщили, что провести новогодние каникулы вдвоем на острове в отеле "три звезды", по системе "все включено" будет стоить около 220 тысяч рублей". В отеле "четыре звезды" отдых обойдется от 270 тысяч, а в "пятерке" - за 295 тысяч рублей. Отмечается, что россияне могут добраться до Шри-Ланки на прямых рейсах "Аэрофлота" из Москвы или с пересадками на Ближнем Востоке. До этого были названы самые популярные у россиян направления для отдыха в ноябре.