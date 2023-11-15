В России назвали возможный срок увеличения маткапитала до миллиона рублей

«Маткапитал, в соответствии с российским законодательством, повышается ежегодно на процент реального уровня инфляции. То есть, это не просто процент повышения цен на квартиры, а рост цен на товары, услуги по данным Росстата. Так, с 1 февраля 2024 года он будет увеличен до почти 631 миллиона рублей на первого ребенка и чуть больше 834 тысяч на второго ребенка», — рассказала политик.