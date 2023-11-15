Эксперты рассказали о динамике отданных коллекторам долгов с кредиток

За восемь месяцев 2023 года передача российскими банками просроченных более чем на 90 дней (NPL 90+) задолженностей по кредитным картам коллекторам стала осуществляться чаще. Их доля в цессионном портфеле выросла в полтора раза — с 35% до 53%, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на сервис по возврату просроченной задолженности ID Collect (входит в финтех-группу IDF Eurasia).

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Специалисты проанализировали более 100 тысяч розничных банковских кредитов с NPL 90+, которые были переданы на взыскание по договору цессии.

Кроме того, существенный рост продемонстрировали кредиты наличными — их доля выросла на 16 процентных пунктов (п.п.) за указанный период.

Вместе с тем эксперты зафиксировали резкое сокращение доли POS-кредитов (которые можно получить при покупке товара без посещения банка). Она уменьшилась почти на 40 п.п. При этом эта доля обычно является высокой.

Отмечается, что соответствующая динамика свидетельствует об изменении структуры портфеля переданных на взыскание долгов.