Банкирам запретят ставить галочки за клиентов

Банк России готовится к введению регулирования дистанционной продажи финансовых продуктов и услуг. Он выступает за расширение набора запретов и ограничений для кредитных организаций. «Парламентская газета» разбиралась, будут ли эффективны меры борьбы с недобросовестными практиками.

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Регулятор опубликовал ранее доклад, посвященный регулированию дистанционных каналов продаж финансовых услуг.

ЦБ считает, что банки не должны путать клиентов сложными фразами в договорах. Так, условия в них должны быть прописаны простым языком. И это касается как дистанционного оформления кредита, так и очного – в офисе. В стране могут запретить использовать формулировки, вводящие в заблуждение.

Центробанк отмечает, что у клиентов должна быть возможность отказаться в онлайн-формате как от кредита, так и от дополнительных услуг, используя кнопку, размещенную на видном месте в соответствующем разделе мобильного приложения или в личном кабинете на сайте кредитора.

Финансовый аналитик Михаил Беляев подчеркнул, что недобросовестные практики банков наносят урон потребителям, а также подрывают доверие к банковской системе.

Глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков напомнил о том, что в России теперь действует закон, который корректирует порядок расчета полной стоимости кредита и обязывающий банки информировать о максимальной сумме платежей. Это убережет заемщиков от переплат и сюрпризов, которые обозначены мелким шрифтом, отметил собеседник газеты.

Закон учел мелкий шрифт, который обычно располагается в конце договора и содержит невыгодные дополнительные условия, а также короткий «период охлаждения», за который можно отказаться от дополнительных услуг.