Налогоплательщикам напомнили о способе сэкономить при оплате услуг ЖКХ
Сэкономить при оплате за квартиру и свет можно с помощью мобильного банка. Об этом заявила эксперт управления платежных систем и расчетов Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Наталья Демидова, передает «Газета.Ru».
В отделении кредитной организации переводы будут дороже в два раза, уточнила она.
По словам собеседницы, за отправку перевода через личный кабинет на сайте ли через мобильное приложение с человека возьмут комиссию в среднем 0,5-1%, а в офисе банка – 1-2%».
Специалист напомнила о наличии возможности оплачивать счета по QR-коду. При такой оплате необходимо проверять все данные и указывать, с какого счета списать оплату, отметила она.
Демидова также подчеркнула, что оплатить можно и на портале госуслуг. Такой способ подойдет тем, кто опасается столкнуться с фишинговым сайтом или перевести деньги не туда, добавила она.
Ранее «Известия» со ссылкой на пресс-службу ФССП сообщили, что долги по оплате ЖКУ есть почти у 8 млн россиян.