Налогоплательщикам напомнили о способе сэкономить при оплате услуг ЖКХ

Сэкономить при оплате за квартиру и свет можно с помощью мобильного банка. Об этом заявила эксперт управления платежных систем и расчетов Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Наталья Демидова, передает «Газета.Ru».

В отделении кредитной организации переводы будут дороже в два раза, уточнила она.

По словам собеседницы, за отправку перевода через личный кабинет на сайте ли через мобильное приложение с человека возьмут комиссию в среднем 0,5-1%, а в офисе банка – 1-2%».

Специалист напомнила о наличии возможности оплачивать счета по QR-коду. При такой оплате необходимо проверять все данные и указывать, с какого счета списать оплату, отметила она.

Демидова также подчеркнула, что оплатить можно и на портале госуслуг. Такой способ подойдет тем, кто опасается столкнуться с фишинговым сайтом или перевести деньги не туда, добавила она.