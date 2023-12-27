Сколько зарабатывает Дед Мороз: обзор регионов России
В преддверии Нового года на сайтах по поиску работы и персонала в России предлагают поработать Дедом Морозом. Сумму, которую работодатели готовы платить аниматорам, узнала редакция «Рамблера».
В Москве артист, работающий в новогодние праздники, может получить от 155 тысяч рублей. Согласно одному из объявлений на HH.ru, от аниматора требуется опыт проведения таких мероприятий, артистичность, доброжелательность и наличие возможности работать в период с 01.12.2022 по 10.01.2023.
В Санкт- Петербурге предлагают Деду Морозу в новогодние праздники до 120 тысяч рублей. Среди обязанностей – поздравление на дому и обслуживание праздничных мероприятий.
В Ростове-на-Дону Деду Морозу готовы заплатить до 100 тысяч рублей. В задачи артиста входит проведение детской новогодней программы, поздравление детей, проведение различных новогодних мероприятий. От него требуется опыт работы и артистичность.
Ранее в Минэкономразвития заявили, что увеличение реальной заработной платы россиян наблюдается во всех сферах экономики. Как отмечалось, опережающие темпы роста демонстрируют отрасли обрабатывающей промышленности: +11,6% к восьми месяцам 2022 года.