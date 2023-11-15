Оформление кредитов в России предложили ускорить одним способом

Депутаты и сенаторы внесли в Госдуму законопроект об исключении из состава кредитной истории сведений о месте рождения. Сейчас рассмотрение заявок на кредит затягивается, поскольку финорганизации вынуждены вручную проверять эти сведения, следует из материалов к документу, опубликованных в электронной базе нижней палаты парламента.

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Ускорить таким способом процесс оформления кредитов предлагается в связи с тем, что сведения о месте рождения физлица не включены ни в один из наборов сведений, используемых для поиска информации о человеке в соответствии с нормативными требованиями.

Как отметили авторы проекта, зачастую необходимость подачи и рассмотрения заявки на предоставление кредита в ручном режиме приводит к увеличению времени принятия решения. Речь, в частности, идет о случаях, когда населенные пункты,

указанные как место рождения физического лица, уже не существуют, переименованы, либо находятся за пределами России.