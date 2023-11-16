В России вырос «Бутербродекс»

Во второй половине минувшего месяца «Индекс кофе с бутербродом» («Бутербродекс») продемонстрировал рост на 4,7 пункта, до 118,6 пункта. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на аналитический ресурс «Чек Индекс».

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Напомним, что индекс отражает картину потребления гражданами РФ популярных продуктов для завтрака.

Корзина для его расчета включает в себя батон (400 граммов), ветчину (200 граммов), сливочное масло (180 граммов), сыр (200 граммов), огурцы (500 граммов), растворимый кофе (95 граммов) и сахар (1 килограмм).

За период с 16 по 31 октября в сравнении с началом месяца средний чек увеличился по всей продукции, входящей в индекс. Так, ветчина подорожала на 12,8% (до 212 рублей), огурцы — на 11% (до 91 рубля), сыр — на 3,8% (до 192 рублей), батон — на 2,7% (до 38 рублей), сахар — на 1,6% (до 65 рублей), сливочное масло — на 0,7% (до 154 рублей), кофе — на 0,5% (до 186 рублей).

По словам специалистов, в связи с наступлением более холодного сезона увеличивается потребление калорийной продукции — ветчины, сыра, а также батона. Это поднимает индекс.