Опрос выявил, сколько россиян предпочтут премию вместо корпоратива

Большинство россиян (85 процентов), принявших участие в опросе сервиса «Работа.ру», заявили, что отказались бы от корпоратива в пользу денежного поощрения. Об этом рассказали «Известия».

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В опросе «Работы.ру» приняли участие 3200 респондентов из разных российских регионов.

63 процента опрошенных считают, что корпоратив можно было бы заменить 13-й зарплатой. Четверть респондентов (22 процента) отказались бы от корпоратива ради выплаты в 50 процентов от ежемесячной зарплаты.

Еще 15 процентов участников опроса предпочли бы корпоративную вечеринку деньгам.

При этом более половины респондентов (57 процентов) хотели бы попасть на новогодний корпоратив, а у 43 процентов такого желания нет.

Среди желающих посетить корпоратив большинство (70 процентов) хотели бы классический праздник с оливье, танцами, нарядами и выступлениями коллег с творческими номерами. Еще 11 процентов хотели бы поучаствовать в логических и командных конкурсах.