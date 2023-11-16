Набиуллина назвала цену инфляции для россиян

Каждый процент инфляции обходится россиянам примерно в 600 миллиардов рублей. Об этом на пленарном заседании Государственной Думы для иллюстрации последствия роста цен заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, передает РИА Новости.

Такие цифры высчитываются из того, что на сегодня остатки на рублевых счетах, вклады граждан и наличные в обращении в совокупности немногим меньше 60 триллионов рублей. Эти средства пропорционально сгорают при инфляции, объяснила она.

Повышение ключевой ставки глава регулятора назвала частичной компенсацией гражданам за рост цен, ведь сопутствующее увеличение ставок по депозитам и вкладам увеличивает их объем.

Базовый прогноз ЦБ подразумевает возвращение инфляции к целевому уровню 4 процента в следующем году. По итогам 2023 года регулятор ожидает роста цен в диапазоне 7-7,5 процента, причем в соответствии с последними данными речь идет о верхней границе.

Нынешнюю ситуацию, когда инфляция превысила 7 процентов, нельзя назвать безобидной, подчеркнула Набиуллина. Поэтому о снижении ставки, объяснила она, говорить еще рано.