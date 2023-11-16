«Аэроэкспресс» сообщил о повышении тарифов с 1 декабря

"Аэроэкспресс" сообщил об индексации с 1 декабря ряда тарифов на свои поезда и экспресс-автобусы. Корректировку там объяснили инфляцией и ростом цен на эксплуатацию и обслуживание подвижного состава. Российская газета

С 1 декабря стандартный билет при заблаговременной покупке онлайн будет стоить 525 рублей, в день поездки — на 25 рублей дороже. Цена абонемента на 15 поездок вырастет до 3,8 тыс. рублей. Изменятся и тарифы «Стандарт туда-обратно», «Бизнес» и другие. Газета.Ru

В компании рассказали, что в условиях ежегодной инфляции и роста цен компания делает все возможное, чтобы сохранять доступную стоимость поездки в аэропорт. Отмечается, что цена билета по тарифу "Стандарт" сохранялась с 2017 года. При этом с 2014 по 2023 год общий уровень индексации тарифов "Аэроэкспресс" более чем в два раза ниже роста индекса потребительских цен за этот же период. Москва24