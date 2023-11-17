Как вернуть страховку по кредиту: подробная инструкция

Согласно поправкам в закон «О потребительском кредите (займе)», у заемщиков есть право вернуть часть денег, потраченных на страхование по кредиту. Для этого нужно выполнить определенные требования и принять во внимание особенности процедуры. Подробности – в материале «Рамблера».

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Что такое страховка по кредиту

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Кредитные организации при оформлении кредита предлагают клиентам застраховать жизнь и здоровье. Для них страховка по кредиту является гарантией того, что средства, выданные лицу, будут возвращены. При этом для заемщика страховка – гарантия того, что страховая компания погасит долг при наступлении страхового случая.

После оформления страховки клиент обретает финансовую защиту. Она, в свою очередь, помогает не нарушить обязательства перед кредитной организацией. В ряде случаев страховка не только помогает не остаться в долгу перед банком, но и дает возможность сохранить выступающее в качестве залога имущество. Благодаря наличию страхового полиса заемщик может обезопасить себя от различных форс-мажорных ситуаций, среди которых продолжительная болезнь, инвалидность и потеря трудоспособности, а также потеря источника дохода.

Страховки разделяются на индивидуальные и коллективные. В первом случае клиент сам обращается в страховую компанию, во втором - заемщик оформляет договор о присоединении к страхованию вместе с банком. Так, банк становится страховым агентом.

Какие страховки подлежат возврату

Возврат денежных средств осуществляют только при добровольном страховании. Речь идет о страховании кредитных рисков, а также жизни и здоровья заемщика.

Какие страховки не подлежат возврату

Есть страховка, от которой нельзя отказаться ни при каких условиях. Речь идет о страховании залогового имущества, например, объекта недвижимости при оформлении ипотеки.

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Схема возврата страховых выплат

Для начала необходимо подготовить пакет документов, затем нужно подать заявление в страховую компанию. После этого можно получить уплаченную страховую премию обратно.

У граждан есть возможность направить документы в страховую компанию лично и по почте (отправка заказного письма). Благодаря этому можно зафиксировать дату их получения.

Иногда это можно сделать в личном кабинете банка, в котором был оформлен кредит.

Средства будут перечислены на тот банковский счет, который был указан в заявлении. В большинстве случаев процесс занимает 10-14 дней с момента обращения.

Возврат в «период охлаждения»

У заемщика также есть возможность отказаться от страхования своей жизни и здоровья для кредита в течение так называемого «периода охлаждения», который длится 14 дней. Он наступает с момента оформления договора. В случае отказа от страховки заемщик получает всю сумму страховой премии (п.4 Указания ЦБ РФ от 20.11.2015 №3854-У). Право страхователя на отказ от полиса прописывается в договоре. Речь идет о добровольном страховании.

Отказ от страхования залогового имущества не предусмотрен даже в период охлаждения.

До и после 14 дней

Период, в течение которого можно отказаться от страховки, прописывается в договоре. Минимальный срок составляет две недели.

В случае отказа от страховки в течение 14 дней страхователь может претендовать на всю сумму страховой премии. Если отказ произошел в двухнедельный срок, но после даты начала действия полиса, тогда СК вправе удержать часть премии пропорционально сроку действия договора.

При досрочном погашении

Закон предусматривает возврат страховки при досрочном погашении кредита. Так, у заемщика нет необходимости в страховке. У его есть возможность отказаться от нее и вернуть часть премии, которая была уплачена при оформлении договора.

Сумма возврата страховки при погашении кредита рассчитывается исходя из оставшегося количества дней до истечения срока действия договора. В случае отказа со стороны страховой компании страхователю придется обращаться в суд.

После уплаты кредита

Возвращение средств за страховку по факту погашения кредита не предусматривается. Правило распространяется только на досрочное выполнение обязательств.

Плановое погашение займа в законе о возврате страховки не предусмотрено. Срок действия страхового полиса и кредитного договора истекает одновременно. Соответственно, услуга со стороны страховщика предоставлена в полном объеме.

Как вернуть страховку самостоятельно

Заемщику, погасившему кредит досрочно, необходимо взять справку в банке об отсутствии задолженности по кредиту. В документе должны быть прописаны определенные данные, а именно номер договора, сумма займа и дата его погашения.

Страхователь обращается в страховую компанию и пишет заявление о досрочном расторжении договора. После этого страховщик изучает документы и производит полный (частичный) возврат страховой премии. Денежные средства зачислят на реквизиты получателя.

Какие документы нужны при возврате страховки