Эксперты рассказали, где выгоднее арендовать дом на Новый год

В «Циан.Аналитика» заявили, что основной спрос со стороны россиян на новогодние праздники приходится на объекты не дальше 100 километров от Москвы. Бюджетные предложения начинаются от 25–30 тыс. руб. в сутки, передает «Коммерсант».

Как уточняется, за эту сумму можно арендовать стандартную дачу с минимальным набором услуг.

В компании подчеркивают, что «хороший коттедж» обойдется примерно в 80 тыс. руб.

«Есть объекты, за которые просят и сотни тысяч рублей, но это уже мини-отели. Там много мест для размещения, какая-то анимация, кейтеринг. В целом ставки выросли на 15–20% в год. С середины декабря они еще подрастут», — отметили в фирме.

Те, кто не успел снять дом в Подмосковье, будут вынуждены сделать выбор в пользу дорогих вариантов, отметили в Est-a-Tet. Речь идет об объектах, стоимость которых составляет 40–50 тыс. руб. за сутки, указали там. Также отмечается, что стоимость аренды загородных домов в Подмосковье может доходить до сотни тысяч.

В этой связи, как заявили в фирме, целесообразно рассматривать ближайшие области. Там можно найти варианты по более доступной цене, добавили в Est-a-Tet.

Так, россияне могут арендовать коттедж в Тверской, Владимирской, Тульской областях, отметили в компании.

Цены на аренду коттеджа там вдвое ниже — в районе 10–17 тыс. руб., указали в фирме. В целом есть варианты и дешевле, добавили там.

В публикации газеты говорится, что подмосковные отели практически полностью забронированы на январские каникулы. Остались только гостиницы так называемого второго ряда с минимальным набором услуг.