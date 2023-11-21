Банки начали сокращать средний лимит по одобренным кредиткам

Банки начали сокращать лимиты по выданным кредитным картам, свидетельствуют данные бюро кредитных историй «Скоринг Бюро». Так, в октябре средний лимит снизился на 4% до 104,4 тысячи рублей, пишет РБК.

После падения в 2022 году рынок непрерывно рос. Однако в сентябре, согласно данным БКИ, снижаются и выдачи новых кредитных карт из-за регуляторного ужесточения количественных ограничений по розничному кредитованию. Осенью ЦБ повышал надбавки по необеспеченному кредитованию.

В конце октября 2023 года Банк России со ссылкой на данные бюро кредитных историй сообщал , что общее число заемщиков в первом полугодии составило 47 млн человек.