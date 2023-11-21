Эксперты предупредили о переплате за отопление из-за открытых окон

Глава ассоциации «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая рассказала, что из-за открытых осенью и зимой окон в подъездах счета за отопление для жильцов могут вырасти в два раза. Об этом сообщает РИА Недвижимость.

Верпецкая отметила, что на юге России многоквартирный дом потребляет в декабре 300 гигакалорий, а на севере — 700. Столько тепла необходимо для нагрева дома до нормативной температуры в течение месяца. Если надолго открывать окна в подъезде, тепло будет потеряно в объемах, необходимых для нагрева, подчеркнула эксперт.

«Чтобы полностью дом остыл при температуре -15 градусов, требуется один час. В домах с классом энергоэффективности от D и ниже в случае открытых окон, по сути, можно получить стоимость как за двойное отопление», — заявила Верпецкая.

Глава Института строительства и ЖКХ НИУ ВШЭ Олега Рубцова рассказала РИА Недвижимость, что 80 процентов теплопотерь зданий приходятся на наружные стены и окна.

По ее расчетам, если десять процентов окон в подъездах будут открыты, общие потери тепла составят до трех процентов. Обязанности по оплате лягут на собственников квартир, чьи счета за отопление могут вырасти на десять процентов.

Доцент кафедры финконтроля, анализа и аудита РЭУ имени Плеханова Дмитрий Осянин считает, что в среднем переплата за тепло из-за открытых окон составляет от 150 до 400 рублей на квартиру за квартал.

Исполнительный директор «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева ранее посоветовала протирать посуду салфетками перед мытьем (так уйдет меньше воды) и установить в квартире датчики движения (для людей, забывающих выключать свет) для экономии на коммунальных услугах.