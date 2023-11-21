Назван топ вакансий с самыми большими средними зарплатами в стране

Аналитики сервиса «Авито Работа» провели исследование рынка труда. Они выяснили, что самые высокие средние зарплаты в России получают «синие воротнички» — рабочие с высокой квалификацией, пишет Forbes со ссылкой на пресс-службу портала.

В пресс-службе отметили, что в ноябре 2023 года средний уровень заработка в стране составил 63,2 тыс. рублей, что на 28% больше, чем годом ранее.

В пятерку лидеров по доходу вошли, по данным исследователей, дальнобойщик, токарь, фрезеровщик, бригадир и автоэлектрик.

«В связи с высоким спросом на водителей грузового транспорта работодатели планомерно повышают зарплаты», — пояснил директор по развитию «Авито Работы» Дмитрий Пучков.