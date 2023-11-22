Эксперт заявила о росте индекса оливье

В 2023 году в Москве стоимость салата оливье будет выше на 7–8% год к году. Об этом заявила Агентству городских новостей «Москва» доцент кафедры статистики Российского экономического университета имени Плеханова Ольга Лебединская.

Речь идет о приготовлении блюда. Сельдь под шубой будет дороже примерно на 1,6%.

Для салата оливье в расчет берутся следующие ингредиенты: 400 г вареной колбасы, 400 г маринованных огурцов, 380 г консервированного горошка, четыре куриных яйца, 200 г майонеза, 400 г картошки, 200 г моркови, 100 г репчатого лука.

По словам Лебединской, в 2022 году цена приготовления четырех порций салата составляла 479 руб. Стоимость изменилась из-за подорожания маринованных огурцов, горошка и майонеза,

В октябре 2023 года за эти же ингредиенты придется отдать 510 руб. (на 6,4% – или на 30 руб. больше).

В столице стоимость приготовления четырех порций составит 655 руб. (плюс 45,7 руб.), отметила собеседница.

Наибольший рост цен затронул колбасу, яйца и консервы. Стоимость картофеля и других овощей практически не по менялась, указала специалист.

Стоимость сельди под шубой в среднем по России в 2022 году составляла 224,14 руб., в 2023 году она составляет 230, 48 руб. Рост цен является минимальным. Так, в Москве он составил 1,64% (блюдо подорожало с 252 до 256 руб.).