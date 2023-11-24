Юрист перечислила самые выгодные для отпуска и больничного месяцы

Ведущий юрист Европейской Юридической Службы Оксана Красовская назвала невыгодный период для отпуска, передает агентство «Прайм».

Она напомнила о том, что в январе 17 рабочих дней. При расчете отпуска стоимость рабочего дня выше, но праздники не учитывают. Соответственно, отпускные будут ниже, отметила специалист. Отпускные рассчитывают, исходя из среднего заработка за рабочий день за предыдущие 12 месяцев, подчеркнула Красовская.

По словам собеседницы, ситуация с больничными отличается от отпуска. Если в отпуск работник идет по графику, то временная нетрудоспособность наступает неожиданно, то есть в разное время, указала она.

Эксперт отметила, что сумма выплат зависит от стажа и заработной платы за последние два года. Наибольшую сумму работнику выплачивают после восьми лет страхового стажа, заявила она, отметив, что рабочие и праздничные на больничном оплачиваются одинаково.

Собеседница обратила внимание на то, что больничный вместо работы будет выгоден только в том случае, когда у работника два года была высокая зарплата, а потом она вдруг резко сократилась.