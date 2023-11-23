В ЦБ отметили рост склонности россиян к потреблению
В ноябре 2023 года отмечается существенный рост склонности россиян к потреблению, говорится 23 ноября в опубликованном на сайте Банка России комментарии об инфляционных ожиданиях и потребительских настроениях.
Регулятор констатирует, что в ноябре значительно выросла доля граждан, кто предпочитает тратить средства на покупку дорогостоящих товаров, а не откладывать их (30,6%, +5,2%). При этом доля предпочитающих сберегать снизилась до 51,3% (-4%).
При этом в связи с ростом ставок по депозитам в ноябре россияне в ответ на вопрос о способах хранения средств стали больше предпочитать счета в банках (41% против 38% в октябре) и реже в наличных (30% против 34% в октябре).
Как писала «Парламентская газета», ранее в ЦБ сообщили о росте ипотеки в октябре, несмотря на увеличение ставок. По данным регулятора, в октябре рост ипотечного портфеля замедлился до 2,9 процента после рекордных 4,2 процента в сентябре. Потребительское кредитование замедлилось сильнее — с 1,5 процента в сентябре до 1,1 процента в октябре. Причина — ужесточение макропруденциального регулирования и рост ставок.