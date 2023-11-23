В ЦБ отметили рост склонности россиян к потреблению

В ноябре 2023 года отмечается существенный рост склонности россиян к потреблению, говорится 23 ноября в опубликованном на сайте Банка России комментарии об инфляционных ожиданиях и потребительских настроениях.

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Регулятор констатирует, что в ноябре значительно выросла доля граждан, кто предпочитает тратить средства на покупку дорогостоящих товаров, а не откладывать их (30,6%, +5,2%). При этом доля предпочитающих сберегать снизилась до 51,3% (-4%).

При этом в связи с ростом ставок по депозитам в ноябре россияне в ответ на вопрос о способах хранения средств стали больше предпочитать счета в банках (41% против 38% в октябре) и реже в наличных (30% против 34% в октябре).