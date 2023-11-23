Россиянам рассказали, как выбраться из кредитной ямы

Для того, чтобы преодолеть долговую ловушку, в первую очередь необходимо проанализировать структуру имеющихся займов и источники поступления средств. Об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на экономиста Юлию Питку.

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По ее словам, в первую очередь необходимо составить полный список всех имеющихся кредитов и займов с указанием процентных ставок, а также оставшихся к выплате сумм.

«Затем все лишние средства нужно направлять на погашение того кредита, где ставка максимальная. Это позволит сэкономить на выплатах», — пояснила Питка.

Однако если задолженностей слишком много и человек испытывает сильный стресс, экономист в первую очередь предложила закрывать те займы, где общая сумма минимальна.

«Это поможет снизить тревогу. А затем уже с холодной головой заняться оставшимися долгами», — отметила эксперт.

В качестве завершающего шага Питка посоветовала провести рефинансирование, чтобы объединить все кредиты и займы в один. Это позволит не только сэкономить на выплатах, но и снизить ежемесячную нагрузку за счет более длительного срока погашения долга.