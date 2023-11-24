Эксперты развеяли мифы о «черной пятнице» на маркетплейсах

Во время «черной пятницы» на страницах маркетплейсов заявляется о скидках, которые доходят до 40-60%. Однако чаще всего это не более, чем способ привлечь покупателей. Во время таких акций следует ориентироваться на закон торговли, согласно которому никто не станет работать себе в убыток, заявил юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский. Для покупателей часто важнее размер скидки, чем конечная цена товара – этим пользуются продавцы, объяснил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

В супермаркетах товары располагают так, чтобы человек, купивший, к примеру, булку хлеба, по пути к кассе прихватил с собой что-то еще. На маркетплейсах действуют аналогичные инструменты, отметил эксперт.

«Роль витрин здесь выполняют страницы сайтов, которые, как бумага, стерпят любую информацию, размещаемую предприимчивыми коммерсантами, — пояснил он. — Именно размер скидки, а вовсе не конечная цена играет главенствующую роль при принятии решения о покупке. Можно сказать, что маркетплейсы паразитируют на жадности самих покупателей».

В этом случае зачастую стоимость товара даже выше, чем в обычном магазине без каких-либо акций, подчеркнул Хаминский.

Если интернет-магазин заявляет об огромной скидке – например, в 65% — лучше не торопиться с покупкой, а проверить стоимость товара на других площадках, советует юрист. Он добавил, что есть случаи, когда маркетплейсы действительно неожиданно снижают цену товаров. Это связано с условиями договоров, которые площадках заключала с продавцами – в них могут быть прописаны требования участия в подобных акциях.

«Это, конечно, сулит выгоды некоторым покупателям, но приводит к неконтролируемым убыткам продавцов, которые в последующем все равно будут компенсированы за наш с вами счет», — предупредил юрист.

Он призвал россиян внимательнее относиться к акциям и проверять товары и условия перед покупкой.