В ЦБ перечислили признаки поддельных сайтов магазинов

Замначальника управления безопасности Главного управления Банка России по ЦФО Дмитрий Ибрагимов предупредил, что мошенники могут подделать сайт какого-либо крупного производителя. Он посоветовал россиянам сохранять бдительность в «чёрную пятницу», 24 ноября.

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У сайтов-клонов есть отличительные признаки, поделился эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Он посоветовал внимательно читать название сайта: отличие всего в один символ или одну букву выдаст мошеннический ресурс. При покупке товара на таком сайте все деньги будут украдены, предупредил Ибрагимов.

Также, по его словам, покупателя должны насторожить надписи «скидка 99%» или «тайная предварительная распродажа».

Помимо этого, вёрстка поддельного сайта может быть небрежной: там могут быть опечатки, ошибки, часть страниц не будет открываться.