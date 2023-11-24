В России усложнят выдачу кредитов для ряда граждан

Отмечается, что лимиты были ужесточены для клиентов с долговой нагрузкой в 50-80%. В ЦБ добавили, что показатели задолженности сильно различаются в зависимости от сектора — наибольший рост задолженности наблюдается у тех банков, которые специализируются на предоставлении кредитных карт, так как МПЛ действуют на этот продукт с лагом. При этом около 82% средств в этом сегменте предоставляется по тем картам, которые были открыты ещё до введения МПЛ.