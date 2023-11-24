Сын Лагард потерял почти все инвестиции в криптовалюту

Глава ЕЦБ Лагард рассказала, что её сын потерял почти все инвестиции в криптовалюту
Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард сообщила, что её сын потерял почти все свои инвестиции в криптовалюту, хотя она много раз ему говорила о пагубности таких активов.
«Он полностью игнорировал меня, это его право... И он потерял почти все деньги, которые вложил», — цитирует Лагард Reuters.
Историю о сыне она рассказала на встрече со студентами во Франкфурте.
После этого сын Лагард признал, что мама была права, пишет агентство.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее сообщила, что Банк России и Министерство финансов пришли к единой позиции касательно криптовалют.