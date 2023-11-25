Буцкая рассказала, как с пользой распорядиться маткапиталом

Как выгоднее распорядиться материнским капиталом, реализовать его или копить, зависит от потребности конкретной семьи. Об этом «Парламентской газете» сказала первый зампредседателя Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

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В будущем году Социальный фонд на 7,5 процентов повысит сумму материнского капитала семьям, которые пока не успели им воспользоваться. На индексацию могут рассчитывать и родители, сохранившие только часть средств на сертификате. Маткапитал индексируют ежегодно, и в 2024 году размер выплаты на первенца вырастет до 631 тысячи рублей, а на второго малыша — до 833,8 тысяч рублей.

Татьяна Буцкая отметила, что маткапитал — это приданое для ребенка от государства, и использовать его нужно в тот момент, когда он необходим: «Например, семье необходимо купить квартиру, оплатить детский сад или образование старшего ребенка. Если же не подходит ни одна из целей, семья со спокойной душой может подождать подходящего момента, потому что мы точно знаем, что маткапитал проиндексируется по фактической инфляции».