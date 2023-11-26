Россиянам назвали условия для получения трех зарплат в декабре

Россиянам могут получить в декабре сразу три зарплаты — 12-ю, 13-ю и 14-ю. Условия для этого назвала ведущий юрист Европейской Юридической Службы Оксана Красовская, передает «Прайм».

Россиянам назвали условия для получения трех зарплат в декабре
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Красовская уточнила, что начисление сотрудникам дополнительных окладов в конце года — это добровольная инициатива работодателей. Если понятие 13-й заработной платы, равной окладу, было закреплено законодательно во времена СССР, то в российском Трудовом кодексе его нет, но некоторые организации выдают своим работникам подобные выплаты или годовые премии ради стимула.

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Как правило, правила начислений дополнительных выплат, если они предусмотрены в организации, прописаны во внутренних документах и нормативных актах, они могут исчисляться в процентах от оклада работника или прибыли фирмы или быть фиксированными. Там же прописаны условия для неначисления премий, определенные работодателем.

«Важный момент: если работник мог претендовать на 13-ю зарплату, но уволился до конца года, он вправе на нее рассчитывать, когда это предусмотрено договором. Ее можно получить при увольнении либо уже после, вместе с остальными сотрудниками», — рассказала юрист.

По словам Красовской, если во внутренних регламентах установлена 13-я зарплата для всех сотрудников, то некоторые компании с большой прибылью прописывают и 14-ю зарплату — для особо отличившихся работников. Она может устанавливаться самим руководителем за большие заслуги и высокие результаты.

Ранее российские компании заявили о намерении в скором времени повысить зарплаты сотрудникам. Согласно опросу Superjob, такое решение приняли больше половины фирм, еще 28 процентов респондентов рассказали, что не планируют индексировать оклады.