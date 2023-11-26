Банки РФ выступили против отмены комиссии за оплату услуг ЖКХ

На думский законопроект дал отрицательный отзыв Национальный совет по финансовому рынку (НСФР). Об этом сообщает РБК.

Банки РФ выступили против отмены комиссии за оплату услуг ЖКХ
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В отзыве говорится, что предлагаемые меры не достигнут цели, и приведут к негативным последствиям для граждан, ресурсоснабжающих организаций и участников финансового рынка.

В НСФР считают, что банкам придется ухудшить условия обслуживания клиентов. Например, снизится доступность приема платежей из-за сокращения существующей инфраструктуры.

Кроме того, банкам придется покрыть расходы на бесплатные платежи за услуги ЖКХ. Для этого потребуется снизить проценты по вкладам и повысить процентные ставки по кредитам.

В НСФР отметили, что понимают сложную экономическую ситуацию и необходимость уменьшить затраты граждан при оплате услуг ЖКХ. Поэтому предложено взимать комиссии с ресурсоснабжающих организаций вместо граждан.

Законопроект об отмене комиссии за ЖКХ внесли в Госдуму еще в 2020 году. Документ запрещает банкам, платежным агентам и «Почте России» взимать с клиентов комиссии при оплате ЖКУ.

Инициатором выступило несколько депутатов от «Единой России» во главе с Вячеславом Володиным. Идею об отмене комиссий подержал президент РФ Владимир Путин, назвавший их «квазинагрузкой». В ноябре 2023 года Володин поручил депутатам рассмотреть законопроект в приоритетном порядке и принять его до конца года, чтобы в 2024 году комиссии были отменены.

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