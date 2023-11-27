Рекордная индексация МРОТ: эксперты выяснили разницу зарплат в регионах

Госдумой был принят закон о повышении МРОТ в следующем году на 18,5%. Предполагается, что индексация превысит уровень ожидаемой инфляции, и уровень жизни граждан РФ вырастет. «Известия» выяснили, до какой суммы будет повышен МРОТ в российских регионах.

Согласно ст. 133.1 ТК РФ, у регионов есть возможность устанавливать свой размер МРОТ, отмечает издание. В столице он достигнет 29 389 руб. В Подмосковье МРОТ составит 22 515 руб. В Санкт-Петербурге МРОТ установлен на уровне 27 847 руб. А размер МРОТ в Ленинградской области составит не менее 20 129 руб.

Газета подчеркивает, что в ряде регионов минимальный размер оплаты труда увеличивается за счет надбавок и районных коэффициентов. Сообщается, что их величина составляет от 1,15 до 2,0.

В частности, они действуют в Алтайском крае, напоминает издание. Там размер минимальной зарплаты будет не ниже 21 076 рублей. В Волгоградской области он составит не менее 20 759 рублей, в Калининградской области сумма возрастет до 20 145 рублей.

Редакция газеты отмечает, что россияне могут узнать о размере МРОТ в своем субъекте в региональном соглашении. Подчеркивается, что его публикуют на сайте правительства субъекта РФ. Кроме того, как сообщается, его можно найти на сайтах объединений профсоюзов и работодателей, а также в официальных печатных изданиях.