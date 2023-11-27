СПб биржа запретила подачу заявок по ценным бумагам в нескольких валютах

СПБ биржа сообщила об установлении с 27 ноября запрета на подачу заявок по ценным бумагам с ценой и расчетах в долларах США, евро, гонконгских долларах и юанях. Это следует из информации, размещенной на сайте торговой площадки.

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Речь идет о режиме переговорных сделок, режимах торгов адресного и безадресного репо с Центральным контрагентом.

Торги иностранными акциями в обычном режиме торгов на бирже не проходят со 2 ноября 2023 года. Тогда в отношении биржи США ввели рестрикции.

В настоящее время сделки на бирже можно совершать только с рядом российских ценных бумаг, включая акции самой СПБ биржи.

Сегодня появилась информация о том, что СПБ биржа подала заявление о банкротстве. На этом фоне акции биржи упали более чем на 15%.