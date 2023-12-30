Рост пенсии и кредитные каникулы бессрочно: что изменится в жизни россиян с 1 января
В начале нового года в России вступят в силу сразу несколько законов - они касаются пенсий, зарплат, сбережений и кредитов россиян. «Рамблер» собрал основные детали новых законов.
Закон о пенсиях россиян
В начале 2024 года вступит в силу закон, поднимающий страховые выплаты по старости для неработающих пенсионеров на 7,5 процента. Это решение коснулось более 32 миллионов граждан. Средний размер страховой пенсии по старости в результате увеличился на 1631 рубль, до 23 449 рублей.
Также с 1 января проиндексируют выплаты людей, получающих страховую пенсию по инвалидности и потере кормильца.
Закон налоговых вычетах
С 1 января предельная сумма расходов, с которых можно получить 13-процентный налоговый вычет на лечение, собственное обучение и покупку лекарств, вырастет со 120 тысяч до 150 тысяч рублей. Потолок суммы возврата за обучение ребенка увеличится с 50 тысяч до 110 тысяч рублей.
Закон о долгосрочных сбережениях
С 1 января в России стартует новая программа долгосрочных сбережений граждан. Соответствующий закон президент РФ Владимир Путин подписал в июле 2023-го.
Участие в программе добровольно. Желающим необходимо заключить договор с одним из негосударственных пенсионных фондах (НПФ) как минимум на 15 лет. Долгосрочные сбережения могут быть сформированы как из личных средств участника программы, так и из денег, внесенных его работодателем. Сбережения будут застрахованы по примеру банковских вкладов, но на сумму в два раза больше — 2,8 миллиона рублей. Через 15 лет участия в этой программе или после достижения пенсионного возраста человек начнет получать периодические выплаты. Если участнику программы потребуется дорогостоящее лечение, всю сумму можно будет получить досрочно.
Закон о минимальной зарплате
По закону о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) этот показатель в России вырастет на 18,5 процента с 1 января 2024 года. МРОТ составит 19 242 рубля. В Госдуме отмечали, что в результате зарплаты вырастут у 4,8 миллиона человек.
Закон о бессрочных кредитных каникулах
В первый день нового года начнет действовать закон, делающий право россиян запросить каникулы по автокредитам и потребительским займам бессрочным.
Возможность взять кредитные каникулы появилась в РФ в 2020 году на фоне пандемии. Она действовала до 30 сентября 2020 года. Позже аналогичные меры вводились в 2022-м и 2023 году из-за санкций. В 2024-м эта мера стала бессрочной (ранее такое же решение было принято по ипотечным кредитным каникулам). Главное условие кредитных каникул — наличие трудной жизненной ситуацией (к примеру, если доход человека упал более чем на 30 процентов к прошедшему году).
Закон позволяет гражданам запросить у кредитора льготный период на срок до шести месяцев, если кредит не больше определенной суммы (ее устанавливает правительство для каждого вида кредитов). Во время каникул заемщик вправе не вносить платежи по договору, ему не будут начислять пени и его не будут штрафовать.