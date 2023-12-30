В начале нового года в России вступят в силу сразу несколько законов - они касаются пенсий, зарплат, сбережений и кредитов россиян. «Рамблер» собрал основные детали новых законов.

Закон о пенсиях россиян

В начале 2024 года вступит в силу закон, поднимающий страховые выплаты по старости для неработающих пенсионеров на 7,5 процента. Это решение коснулось более 32 миллионов граждан. Средний размер страховой пенсии по старости в результате увеличился на 1631 рубль, до 23 449 рублей.

Также с 1 января проиндексируют выплаты людей, получающих страховую пенсию по инвалидности и потере кормильца.

Закон налоговых вычетах

С 1 января предельная сумма расходов, с которых можно получить 13-процентный налоговый вычет на лечение, собственное обучение и покупку лекарств, вырастет со 120 тысяч до 150 тысяч рублей. Потолок суммы возврата за обучение ребенка увеличится с 50 тысяч до 110 тысяч рублей.

Закон о долгосрочных сбережениях

С 1 января в России стартует новая программа долгосрочных сбережений граждан. Соответствующий закон президент РФ Владимир Путин подписал в июле 2023-го.

Участие в программе добровольно. Желающим необходимо заключить договор с одним из негосударственных пенсионных фондах (НПФ) как минимум на 15 лет. Долгосрочные сбережения могут быть сформированы как из личных средств участника программы, так и из денег, внесенных его работодателем. Сбережения будут застрахованы по примеру банковских вкладов, но на сумму в два раза больше — 2,8 миллиона рублей. Через 15 лет участия в этой программе или после достижения пенсионного возраста человек начнет получать периодические выплаты. Если участнику программы потребуется дорогостоящее лечение, всю сумму можно будет получить досрочно.

Закон о минимальной зарплате

По закону о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) этот показатель в России вырастет на 18,5 процента с 1 января 2024 года. МРОТ составит 19 242 рубля. В Госдуме отмечали, что в результате зарплаты вырастут у 4,8 миллиона человек.

Закон о бессрочных кредитных каникулах

В первый день нового года начнет действовать закон, делающий право россиян запросить каникулы по автокредитам и потребительским займам бессрочным.

Возможность взять кредитные каникулы появилась в РФ в 2020 году на фоне пандемии. Она действовала до 30 сентября 2020 года. Позже аналогичные меры вводились в 2022-м и 2023 году из-за санкций. В 2024-м эта мера стала бессрочной (ранее такое же решение было принято по ипотечным кредитным каникулам). Главное условие кредитных каникул — наличие трудной жизненной ситуацией (к примеру, если доход человека упал более чем на 30 процентов к прошедшему году).