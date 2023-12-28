Сбер дает возможность дополнительного заработка своим партнерам

Стать партнером крупной компании проще, чем принято считать. Эта возможность доступна как юридическим, так и физическим лицам. Все больше россиян интересуются реферальными программами – возможностью не просто продемонстрировать лояльность бренду, но и заработать на этом. Как получать пассивный доход, не тратя много времени и сил, читайте в нашей статье.

© Сбер

Когда нам нравится какой-либо товар или сервис, мы с удовольствием рассказываем о нем близким и друзьям. Персональная рекомендация — простой и действенный способ продвижения продукта или услуги. Он не требует дополнительных вложений со стороны того, кто рекомендует, и легко может принести выгоду.

Чтобы стать партнером Сбера, нужно зарегистрироваться в партнерской программе по ссылке на специальной удобной платформе. После регистрации новоиспеченному партнеру компании необходимо выбрать продукты или услуги, которые он хочет рекомендовать. Чтобы получать вознаграждение, нужно распространить персональную сгенерированную ссылку или QR-код. Механика работы простая: каждый переход по ссылке с последующей покупкой считается успешной рекомендацией и обеспечивает вас доходом, установленным в рамках реферальной программы.

Например, вы пользуетесь дебетовой картой Сбера или обожаете покупать продукты и товары для дома онлайн, и для этого чаще всего выбираете Самокат или Сбермаркет. Если вы готовы рекомендовать эти сервисы Сбера, то, будучи партнером компании, получите вознаграждение: по 250 рублей за каждого человека, который воспользовался вашей реферальной ссылкой или QR-кодом при покупке. Вывести деньги на банковский счет можно все на той же платформе, где вы регистрировались в партнерской программе Сбера. Вознаграждение начисляется партнерам каждую неделю, без задержек.

Многие опасаются, что участие в реферальной программе невозможно без специальных навыков и агрессивных продаж. Отличие партнерской программы Сбера от других подобных программ в том, что, если заинтересовать новых клиентов продуктами экосистемы не получится, вы не понесете издержек из-за отсутствия продаж.

Еще один плюс участия в реферальной программе — возможность работать в любом месте и только тогда, когда вам захочется. А прозрачная система расчета вознаграждения позволит оценить, какую сумму можно получать ежемесячно, рекомендуя любимые продукты и сервисы. Для этого есть специальный калькулятор, то есть при регистрации или до вы сможете посчитать свой примерный доход.

На сегодняшний день в партнерскую программу Сбера входят почти два десятка офферов — среди них есть как банковские и страховые продукты, так и популярные у многих россиян сервисы (например, доставка продуктов, онлайн-кинотеатр и многие другие). Так что каждый партнер может найти такой продукт экосистемы, который ему захочется рекомендовать.

ПАО Сбербанк

Существует убеждение: распространять реферальные ссылки и получать доход могут только профессионалы — например, популярные блогеры, инфлюэнсеры. Но это не так. Стать партнером Сбера может любой человек. Свои преимущества есть для индивидуальных предпринимателей, самозанятых и юридических лиц.

Партнерские отношения с крупным брендом помогают компании или индивидуальному предпринимателю предложить более широкому кругу лиц собственные продукты, быстрее сформировать лояльную аудиторию, увеличить средний чек продаж. Все это в перспективе принесет дополнительный доход.

Регистрация в партнерской программе Сбера для физических лиц и самозанятых осуществляется через Сбер ID — пользоваться им можно, даже если вы не являетесь клиентом банка. Ведь для получения Сбер ID необходим только номер телефона.

Регистрация для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц на платформе партнерской реферальной программы осуществляется через СберБизнес ID. Чтобы получить логин и пароль для входа в личный кабинет, необходимо оставить заявку на сайте developers.sber.ru.

Стать партнером Сбера и начать зарабатывать на этом легко: достаточно иметь доступ в интернет для регистрации на платформе и не бояться монетизировать позитивный опыт от использования продуктов экосистемы, рассказывая о нем окружающим.

* Реклама

Рекламодатель - ПАО Сбербанк

18+