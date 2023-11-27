Путин повысил военные пенсии

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 октября 2024 года пенсий военнослужащим будут повышены на 4,5%.

Согласно документу, при расчете военных пенсий с 1 января 2024 года будет учитываться 85,47% денежного довольствия военнослужащего, как и в 2023 году, а с 1 октября 2024 года — 89,32%. Это позволит увеличить реальный размер военных пенсий на 4,5%, сообщает ТАСС.

По данным агентства, до 2025 года не будет применяться поэтапное повышение понижающего коэффициента денежного довольствия, учитываемого при исчислении военных пенсий - 1 января 2012 года он составлял 54% от денежного довольствия военного, которому назначается пенсия, а с 1 января 2013 года этот процент ежегодно должен увеличиваться на 2%.