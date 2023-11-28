70% россиян выступили за введение безусловного базового дохода

Большинство (70%) россиян выступили за введение в стране безусловного базового дохода (ББД), когда всем гражданам платят не за работу, а по умолчанию, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 6,4 тыс. человек.

28% из них уверены, что размер такого дохода должен составлять не менее средней зарплаты по региону, чтобы население могло чувствовать себя комфортно. 42% респондентов предложили установить его в размере прожиточного минимума. По их мнению, эти деньги станут приятным бонусом для работающих россиян и помогут тем, кто оказался в трудной ситуации.

При этом 21% участников опроса выступили против введения ББД, потому что, по их мнению, он спровоцирует рост тунеядства.

«Тогда разведется еще больше диванных нытиков, которые будут жить на ББД и жаловаться, что цены высокие. Лучше пускай платят достойно за работу», — сказал респондент.

Оставшиеся 9% затруднились ответить на вопрос.

В июне сообщалось, что в Англии проведут эксперимент по введению безусловного базового дохода. Те, кто примет участие в эксперименте, будут получать два года по £1600 в месяц без всяких условий. За участниками эксперимента будут наблюдать эксперты аналитического центра Autonomy, чтобы оценить влияние ББД на их жизнь.