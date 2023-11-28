Набиуллина оценила масштабы недобросовестных продаж финуслуг в РФ

Масштабы недобросовестных продаж финансовых продуктов сокращаются, но тем не менее остаются на высоком уровне, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на конференции ЦБ «Фокус на клиента». По ее словам, которые приводит ТАСС, для игроков финансового рынка должна быть важна не только прибыль, но и долгосрочная лояльность клиентов.

«Мы видим, что масштабы мисселинга, недобросовестных продаж, сокращаются, но, к сожалению, остаются высокими», — сказала Набиуллина.

Также Набиуллина заявила на конференции, что российские банки вернулись в хорошую форму. По ее словам, настало время думать о развитии банковского сектора.

Ранее Набиуллина сообщала, что Центральный банк России планирует впервые воспользоваться своим правом на запрет продажи отдельными банками некоторых продуктов. По ее словам, в Банке России видят положительные сдвиги в отношении защиты прав потребителей, однако определенные проблемы в этой сфере еще остаются. Речь о недобросовестной продаже продуктов.